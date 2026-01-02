Болгарія офіційно вступила в зону євро: у країні змінилася національна валюта

На честь офіційного вступу до єврозони на фасаді центрального банку Софії влаштували виставку нових монет, вироблених вже у номіналі євро, а також запустили феєрверк. Станом на 1 січня 2026 року багаторічна національна валюта країни, болгарський лев, пішла в історію.

Зміна валюти також означає, що Болгарія отримає місце в Раді керівних директорів Європейського центрального банку та зможе опосередковано впливати на курс євро.

Приєднання Болгарії до єврозони збільшить кількість користувачів євро ще майже на 7 мільйонів - до понад 350 мільйонів осіб. У 2023 році євро почала використовувати Хорватія. Щодо конвертації валюти - лев буде обмінюватися на євро у пропорції приблизно 2 до 1.

У самій Болгарії думки розділилися. Більшість болгар під час опитування заявили, що турбуватися не варто, а дехто додав, що від переходу на євро країна тільки виграє. Зокрема, зникнуть проблеми з обміном валюти у Європі.

Але інші жителі країни побоюються, що зміна левів на євро вплине на зростання цін. На тлі цих підозр в країні не припиняється політична криза, оскільки болгарський уряд в грудні пішов у відставку після серії масових протестів проти запропонованого підвищення податків в країні.