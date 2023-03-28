Болгария может продать Украине большое количество боеприпасов через посредников, - СМИ

Болгария, скорее всего, продаст Украине огромное количество боеприпасов через посредников, что может повлиять на ход войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv .

Минобороны передаст государственному военному заводу VMZ старые боеприпасы на сумму почти 175 млн евро, а получит новые боеприпасы.

Бывший министр обороны Бойко Ноев считает, что цель состоит в том, чтобы огромное количество старых боеприпасов из складов болгарской армии попало в Украину.

"Это самое большое перевооружение болгарских сухопутных войск в новейшей истории. Это огромное количество боеприпасов - сотни тысяч. Там огромный рост цен на боеприпасы и VMZ будет продавать эти боеприпасы через посредников в Украине", - сказал он.

По его словам, такого количества боеприпасов будет достаточно, чтобы переломить ход войны по некоторым направлениям фронта. Издание сообщает, что болгарская армия имеет запасы боеприпасов советского стандарта, необходимых украинской армии для поддержки огромного арсенала, включая танки, гаубицы, противотанковые гранатометы, советские реактивные системы залпового огня, автоматы АК-47 и многое другое.