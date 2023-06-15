Болгарія хоче приєднатись до ініціативи ЄС щодо закупівлі снарядів для України

Про це розповів міністр оборони Болгарії Тодор Тагарєв, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Європейське оборонне агентство запустило проект для держав-членів спільної закупівлі боєприпасів, щоб поповнити свої запаси або відправити їх в Україну. Поки що Болгарія була однією з двох країн ЄС (іншою є військово нейтральна Ірландія), які не приєдналися до схеми EDA.

Однак наразі міністр повідомив, що їх рішення змінилось і вони планують доєднатись до спільних закупівель снарядів для України.

"Ми дуже чітко прагнемо приєднатися до цієї коаліції... Думаю, ми зможемо забезпечити Україну частиною необхідних боєприпасів", - повідомив Тодор.

Він зауважив, що наразі в країні не було прийнято жодного офіційного документа з приводу приєднання Болгарії до ініціативи ЄС, однак за його словами, міністерство оборони знайде спосіб це змінити.

Зауважимо, що цей крок знаменує різкий поворот для балканської країни, новий уряд якої прийшов на посаду минулого тижня після періоду тривалої нестабільності, під час якого відбулося п’ять виборів за два роки.

Спільні закупівлі від ЄС

Нагадаємо, 20 березня країни ЄС погодили план, згідно з яким Україні пообіцяли передати 1 млн снарядів за рік.

До того ж Рада ЄС затвердила виділення грошей на боєприпаси для України. Однак країни Європейського союзу довго не могли домовитись про спільні закупівлі боєприпасів для України.

Та все ж на початку травня Рада ЄС схвалила рішення про допомогу для України у розмірі 1 млрд євро для спільних закупівель боєприпасів та ракет.

Після чого прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що країни ЄС розпочнуть відправку Україні боєприпасів уже зараз.

Раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба розкритикував нездатність Євросоюзу швидко реалізувати рішення щодо закупівлі боєприпасів для України. Він наголошував, що таке зволікання вимірюється людським життям.

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