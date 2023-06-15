Болгария хочет присоединиться к инициативе ЕС по закупке снарядов для Украины

Об этом рассказал министр обороны Болгарии Тодор Тагарев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Европейское оборонное агентство запустило проект для государств-членов совместной закупки боеприпасов, чтобы пополнить свои запасы или отправить их в Украину. Пока Болгария была одной из двух стран ЕС (другой является военно-нейтральная Ирландия), которые не присоединились к схеме EDA.

Однако сейчас министр сообщил, что их решение изменилось и они планируют присоединиться к совместным закупкам снарядов для Украины.

"Мы очень четко стремимся присоединиться к этой коалиции... Думаю, мы сможем обеспечить Украину частью необходимых боеприпасов", - сообщил Тодор.

Он отметил, что сейчас в стране не было принято ни одного официального документа по поводу присоединения Болгарии к инициативе ЕС, однако по его словам, министерство обороны найдет способ это изменить.

Заметим, что этот шаг знаменует резкий поворот для балканской страны, новое правительство которой пришло в должность на прошлой неделе после периода длительной нестабильности, во время которого состоялось пять выборов за два года.

Совместные закупки от ЕС

Напомним, 20 марта страны ЕС согласовали план, согласно которому Украине пообещали передать 1 млн снарядов в год.

К тому же, Совет ЕС утвердил выделение денег на боеприпасы для Украины. Однако страны Европейского союза долго не могли договориться о совместных закупках боеприпасов для Украины.

И все же в начале мая Совет ЕС принял решение о помощи для Украины в размере 1 млрд евро для совместных закупок боеприпасов и ракет.

После этого премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что страны ЕС начнут отправку Украине боеприпасов уже сейчас.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал неспособность Евросоюза быстро реализовать решение о закупке боеприпасов для Украины. Он отмечал, что такое промедление измеряется человеческой жизнью.

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