В Болгарии силовики помешали проукраинской акции против агрессии РФ на Азове

Фото: акция протеста у елки в Софии (faktor.bg)

Полицейские начали срывать с елки открытки, кораблики и флажки Украины и Болгарии, которые были развешаны в знак протеста против агрессии РФ

В столице Болгарии Софии полиция помешала проукраинской протестной акции у новогодней елки, которая была подарена Россией, возле которой активисты требовали освобождения пленных моряков ВМС Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на болгарское издание Faktor.bg.

Указано, что активисты махали украинским флагом и плакатами с требованием остановить российскую агрессию.

"Болгары и украинцы собрались сегодня в 15:00 возле собора Святого Воскресения, перед скандальной новогодней елкой, которую посол России Анатолий Макаров подарил жителям Софии несколько дней назад от имени правительства в Москве. Их акция - протест против агрессивной российской политики. Граждане требовали свободы для украинских моряков, арестованных в Керченском проливе. Недовольные политикой Кремля махали украинским флагом и плакатами с требованием остановить российскую агрессию", - отмечает издание.

Фото: акция протеста против агрессии РФ (Faktor.bg)

Так, участники акции разместили у подножия елки символические кораблики с именами пленных моряков, которые впоследствии повесили на самое дерево, вместе с листовками против агрессии РФ. Однако на место происшествия вызвали полицию, которая идентифицировала всех участников. Кроме того, полицейские начали срывать с елки открытки, кораблики и флажки Украины и Болгарии.

Соответствующее видео на своей странице в Facebook разместила одна из участниц пикета Марта Георгева. Кроме того, другие видео с акции протеста опубликовал активист Асен Генов.

Опубліковано Marta Georgieva Неділя, 23 грудня 2018 р.

Добавим, "Укринформ" сообщает, что участники акции ожидают повестки в полицию.

Напомним, в четверг, 20 декабря, так называемый "Верховный суд" Крыма не удовлетворил апелляции адвокатов на решения "Киевского райсуда Симферополя" об аресте троих членов экипажей кораблей ВМС Украины. "Суд" оставил под стражей Богдана Головаша, Сергея Попова, Михаила Власюка. За день до этого тот же "суд" оставил под стражей украинских моряков Владимира Варимеза, Андрея Опрыско, Юрия Будзыло, Сергея Цыбизова.

РБК-Украина также сообщало, что РФ значительно усилила группировку своих войск в Азовском море, о чем сообщил глава Минобороны Украины Степан Полторак.

Кроме того, Reuters также писало, что Россия усиливает военное присутствие в Азовском море.