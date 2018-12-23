У Болгарії силовики перешкодили проукраїнській акції проти агресії РФ

Фото: акція протесту біля ялинки в Софії (faktor.bg)

Поліцейські почали зривати з ялинки листівки, кораблики та прапорці України і Болгарії, які були розвішані у знак протесту проти агресії РФ

У столиці Болгарії Софії поліція завадила проукраїнській протестній акції біля новорічної ялинки, яка була подарована Росією, під якою активісти вимагали звільнення полонених моряків ВМС України. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на болгарське видання Faktor.bg.

Вказано, що активісти махали українським прапором і плакатами з вимогою зупинити російську агресію.

"Болгари й українці зібралися сьогодні о 15:00 біля собору Святої Неділі, перед скандальною новорічною ялинкою, яку посол Росії Анатолій Макаров подарував мешканцям Софії кілька днів тому від імені уряду в Москві. Їхня акція - протест проти агресивної російської політики. Громадяни вимагали свободи для українських моряків, заарештованих у Керченській протоці. Невдоволені політикою Кремля махали українським прапором і плакатами з вимогою зупинити російську агресію", - зазначає видання.

Фото: акція протесту проти агресії РФ (Faktor.bg)

Так, учасники акції розмістили біля підніжжя ялинки символічні кораблики з іменами полонених моряків, які згодом почепили на саме дерево, разом із листівками проти агресії РФ. Однак на місце події викликали поліцію, яка ідентифікувала всіх учасників. Крім того, поліцейські почали зривати з ялинки листівки, кораблики та прапорці України і Болгарії.

Відповідне відео на своїй сторінці у Facebook розмістила одна з учасниць пікету Марта Георгева. Крім того, інші відео з акції протесту опублікував активіст Асен Генов.

Опубліковано Marta Georgieva Неділя, 23 грудня 2018 р.

Додамо, "Укрінформ" повідомляє, що учасники акції очікують повістки до поліції.

Нагадаємо, у четвер, 20 грудня, так званий "Верховний суд" Криму не задовольнив апеляції адвокатів на рішення "Київського райсуду Сімферополя" про арешт трьох членів екіпажів кораблів ВМС України. "Суд" залишив під вартою Богдана Головаша, Сергія Попова, Михайла Власюка. За день до цього той же "суд" залишив під вартою українських моряків Володимира Варімеза, Андрія Оприска, Юрія Будзила, Сергія Цибізова.

РБК-Україна також повідомляло, що РФ значно посилила угруповання своїх військ в Азовському морі, про що повідомив глава Міноборони України Степан Полторак.

Крім того, Reuters також писало, що Росія посилює військову присутність в Азовському морі.