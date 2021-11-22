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Болезни сердца, инсульт, рак и COVID: Госстат назвал самые частые причины смерти

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Украина, Понедельник 22 ноября 2021 14:28
Болезни сердца, инсульт, рак и COVID: Госстат назвал самые частые причины смерти Фото: в сентябре умерло 2 937 украинцев с COVID-19 (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Государственная служба статистики Украины обнародовала данные о количестве умерших с указанием причин за январь-сентябрь 2021 года. С начала года умерло 487 855 человек, в том числе в сентябре - 48 425.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Госстата.

По официальной информации, от COVID-19 умерло 40 014 украинцев (в том числе в сентябре - 2 937 человек).

Таким образом, COVID-19 находится на четвертом месте среди причин смерти в Украине.

Наиболее частая причина смерти - болезни системы кровообращения, от которых умерло 306 127 человек, в том числе от ишемической болезни сердца - 213 278 человек, от цереброваскулярных болезней (инсульта) - 59 270 человек.

Злокачественные новообразования (рак) стали причиной смерти 55 352 граждан.

Болезни органов пищеварения стали причиной смерти 18 093 человек. Болезни органов дыхания стали причиной смерти 15 364 человек (в т.ч. грипп и пневмония- 11 698 человек).

По данным Госстата, за январь-сентябрь инфекционные и паразитарные болезни стали причиной смерти 4 648 человек, среди них туберкулез - 2 090, от СПИДа умерло 1 712 украинца.

Кроме того, 20 816 украинцев погибли в результате внешних причин. Среди них транспортные несчастные случаи стали причиной смерти 2 571 граждан, утопление - 1 344 гибель на пожаре - 866, случайное отравление (кроме алкоголя) - 1 148, отравление алкоголем - 1 281, самоубийства - 4 584, умышленные убийства - 949.

Как сообщало РБК-Украина, за январь-сентябрь 2021 года в Украине умерло 487 855 человек. Это на 61 168 смертей больше, чем за январь-сентябрь 2020 года, когда умерло 426 687 человек.

Напомним, по данным Государственной службы статистики, в 2020 году от COVID-19 умерло 20 709 украинцев.

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Государственная служба статистики
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