От COVID-19 за год умерло почти вдвое больше украинцев, чем от гриппа и пневмонии

Государственная служба статистики Украины обнародовала данные о количестве умерших с указанием причин за 2020 год. Всего за год умерло 616 835 человека (в том числе в декабре - 67 663 человека).

По официальной информации, от COVID-19 умерло 20 709 украинцев. В декабре коронавирус стал причиной смерти 6 175 человек.

Грипп и пневмония стали причиной смерти 11 358 человек (в том числе, в декабре - 2 296).

По данным Госстата, за 2020 год инфекционные и паразитарные болезни стали причиной смерти 6 822 человек, среди них туберкулез 2 886, от СПИДа умерло 2 868 украинцев.

Злокачественные новообразования (то есть рак) стали причиной смерти 77 161 граждан.

Наиболее частая причина смерти - болезни системы кровообращения, от которых умер 408 721 человек, в том числе от ишемической болезни сердца - 284 997 человек.

Болезни органов пищеварения стали причиной смерти 24 215 человек.

Кроме того, 28 062 украинцев погибли в результате внешних причин. Среди них транспортные несчастные случаи стали причиной смерти 3 967 граждан, утопление 1 468, гибель на пожаре - 1 133, случайное отравление (кроме алкоголя) - 1 570, отравление алкоголем - 2107, самоубийства - 6 092, умышленные убийства - 1 330.