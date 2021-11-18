ru ua
Чт, 18 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Смертность в Украине превышает прошлогодний уровень почти на 15%

Новина українською →
Украина, Четверг 18 ноября 2021 15:30
Смертность в Украине превышает прошлогодний уровень почти на 15% Фото: смертность превысила прошлогодний уровень на 61,2 тысяч человек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Государственная служба статистики обнародовала данные о демографической ситуации в Украине за январь-сентябрь 2021 года. Общая смертность по сравнению с прошлым годом выросла на 14,3%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госстат.

Всего с начала года в Украине умерло 487 855 человек. Это на 61 168 смертей больше, чем за январь-сентябрь 2020 года, когда умерло 426 687 человек.

В том числе в сентябре умерло 48 425 человек, что несколько больше, чем в сентябре 2020 года (48 372 человек).

Кроме того, с начала 2021 года в Украине родилось 205 385 человек (в прошлом году 220 657), миграционный прирост составил 13 954 человек (в прошлом году - 6 941).

Смертность в Украине превышает прошлогодний уровень почти на 15%

По оценке статистического ведомства, численность наличного населения в Украине на 1 октября 2021 года составляла 41 319 838 человек. С начала 2021 года население Украины сократилось на 268 516 человек (в том числе за сентябрь - на 22 627 человек).

Смертность в Украине превышает прошлогодний уровень почти на 15%

Напомним, за 2020 год в Украине умерло 616 835 человек, что на 35 721 смертей больше, чем за 2019 год, когда умерло 581 114 человек. Численность наличного населения в Украине на 1 января 2021 года составляла 41 588 354 человек. За 2020 год население Украины сократилось на 314 062 человек.

По официальной информации Госстата, в 2020 году от COVID-19 умерло 20 709 украинцев. Грипп и пневмония стали причиной смерти 11 358 человек.

Читайте РБК-Украина в Google News
Государственная служба статистики
NEWS
Расстрел Майдана. Суд разрешил допрос по видеосвязи сбежавших беркутовцев
Расстрел Майдана. Суд разрешил допрос по видеосвязи сбежавших беркутовцев
DAILY
Беспокойное время. Почему Запад заговорил о прямом вторжении России в Украину
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Беспокойное время. Почему Запад заговорил о прямом вторжении России в Украину