Смертность в Украине превышает прошлогодний уровень почти на 15%

Государственная служба статистики обнародовала данные о демографической ситуации в Украине за январь-сентябрь 2021 года. Общая смертность по сравнению с прошлым годом выросла на 14,3%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госстат.

Всего с начала года в Украине умерло 487 855 человек. Это на 61 168 смертей больше, чем за январь-сентябрь 2020 года, когда умерло 426 687 человек.

В том числе в сентябре умерло 48 425 человек, что несколько больше, чем в сентябре 2020 года (48 372 человек).

Кроме того, с начала 2021 года в Украине родилось 205 385 человек (в прошлом году 220 657), миграционный прирост составил 13 954 человек (в прошлом году - 6 941).

По оценке статистического ведомства, численность наличного населения в Украине на 1 октября 2021 года составляла 41 319 838 человек. С начала 2021 года население Украины сократилось на 268 516 человек (в том числе за сентябрь - на 22 627 человек).