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Хвороби серця, інсульт, рак і COVID: Держстат назвав найчастіші причини смерті

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Україна, Понеділок 22 листопада 2021 14:28
Хвороби серця, інсульт, рак і COVID: Держстат назвав найчастіші причини смерті Фото: у вересні померло 2 937 українців з COVID-19 (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Державна служба статистики України оприлюднила дані про кількість померлих із зазначенням причин за січень-вересень 2021 року. З початку року померло 487 855 осіб, у тому числі у вересні - 48 425.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Держстату.

За офіційною інформацією, від 19 померло 40 014 українців (у тому числі у вересні - 2 937 осіб).

Таким чином, COVID-19 знаходиться на четвертому місці серед причин смерті в Україні.

Найбільш часта причина смерті-хвороби системи кровообігу, від яких померло 306 127 осіб, у тому числі від ішемічної хвороби серця - 213 278 осіб, від цереброваскулярних хвороб (інсульту) - 59 270 осіб.

Злоякісні новоутворення (рак) стали причиною смерті 55 352 громадян.

Хвороби органів травлення стали причиною смерті 18 093 осіб. Хвороби органів дихання стали причиною смерті 15 364 осіб (у т.ч. грип та пневмонія - 11 698 осіб).

За даними Держстату, за січень-вересень інфекційні та паразитарні хвороби стали причиною смерті 4 648 осіб, серед них туберкульоз - 2 090, від СНІДу померло 1 712 українця.

Крім того, 20 816 українців загинули в результаті зовнішніх причин. Серед них транспортні нещасні випадки стали причиною смерті 2 571 громадян, утоплення - 1 344 загибель на пожежі - 866, випадкове отруєння (крім алкоголю) - 1 148, отруєння алкоголем - 1 281, самогубства - 4 584, умисні вбивства - 949.

Як повідомляло РБК-Україна, за січень-вересень 2021 року в Україні померло 487 855 осіб. Це на 61 168 смертей більше, ніж за січень-вересень 2020 року, коли померло 426 687 осіб.

Нагадаємо, за даними Державної служби статистики, у 2020 році від COVID-19 померло 20 709 українців.

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Державна служба статистики
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