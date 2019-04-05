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Порошенко записал еще одно видеообращение

Новости » Выборы 2019    05.04.2019 - 01:26
Порошенко записал еще одно видеообращение
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Президент призвал Зеленского прийти на дебаты

Президент Украины Петр Порошенко записал новое видеообращение к Владимиру Зеленскому, призвав прийти на дебаты. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Петра Порошенко.

Президент отметил, что дебаты являются нормальной политической традицией.

"Владимир Александрович, снова должен общаться с Вами через объектив. Не бойтесь, дебаты это не страшно. Это нормальная политическая традиция. За свою жизнь я не раз принимал вызовы", - сказал Порошенко.

Петр Порошенко призвал Владимира Зеленского прийти на дебаты.

"Не ищите причин и не ставьте условий, и никем не прикрывайтесь. Это не красиво. Будьте мужиком – приходите на дебаты. Стадион так стадион", - резюмировал он.

 
Будьте мужиком, приходите на дебаты.

Владимир Александрович, не ищите причин и не ставьте условий. И никем не прикрывайтесь. Это - некрасиво. Будьте мужиком. Приходите на дебаты. Стадион, так стадион. Я жду!

Опубликовано Петром Порошенко Четверг, 4 апреля 2019 г.

Напомним, ранее сообщалось, что дебаты Владимира Зеленского и Петра Порошенко должны произойти перед вторым туром президентских выборов 2019. Как ожидается, повторное голосование состоится 21 апреля.

О необходимости провести дебаты кандидатов первым заявил Петр Порошенко. Действующий глава государства вспомнил про этот формат диалога сразу же после объявления результатов экзит-поллов 31 марта.

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