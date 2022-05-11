Бои на Змеином продолжаются. Украина атаковала российские ПВО и суда снабжения, - Британия
Активные бои за остров Змеиный продолжаются. Украина атакует позиции и суда России, не позволяя ей закрепиться на острове.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Великобритании в Twitter.
Британская разведка уточняет, что для атак украинские военные используют турецкий беспилотник "Байрактар". ВСУ поразили российские ПВО и суда снабжения, таким образом минимизировав защиту РФ на западной части Черного моря.
При этом российские корабли имеют минимальную защиту после отступления флота в Крым и потери крейсера "Москва".
"Нынешние усилия России по увеличению своих сил на острове Змеиный дают Украине больше возможностей для участия в боевых действиях российских войск и техники", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что в случае укрепление Россией позиций на Змеином с помощью крылатых ракет и береговой обороны, враг сможет доминировать в северо-западной части Черного моря.
Фото: остров Змеиный (скриншот Google-карта)
Напомним, по мнению военного эксперта Олега Жданова, остров Змеиный может стать плацдармом России для переброски войск в Приднестровье.
При этом украинские военные постоянно атакуют позиции оккупантов на острове. Недавно ВСУ уничтожили российский вертолет с десантом на Змеином.
Также сообщалось, что Украина уничтожила десантный катер типа "Серна" и два катера типа "Раптор", еще один существенно повредила.
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