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Бої на Зміїному тривають. Україна атакувала російські ППО і судна постачання, - Британія

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Середа 11 травня 2022 08:42
Бої на Зміїному тривають. Україна атакувала російські ППО і судна постачання, - Британія Фото: Україна атакує позиції Росії на зміїному (president gov ua )
Автор: Наталія Юрченко

Активні бої за острів Зміїний тривають. Україна атакує позиції і судна Росії, не дозволяючи їй закріпитися на острові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Великобританії в Twitter.

Британська розвідка уточнює, що для атак українські військові використовують турецький безпілотник "Байрактар". ЗСУ вразили російські ППО і судна постачання, таким чином мінімізувавши захист РФ на західній частині Чорного моря.

При цьому російські кораблі мають мінімальний захист після відступу флоту в Крим і втрати крейсера "Москва".

"Нинішні зусилля Росії щодо збільшення своїх сил на острові Зміїний дають Україні більше можливостей для участі в бойових діях російських військ і техніки", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що в разі зміцнення Росією позицій на Зміїному за допомогою крилатих ракет і берегової оборони, ворог зможе домінувати в північно-західній частині Чорного моря.

Почему для России важен остров Змеиный: ответ эксперта

Фото: острів Зміїний (скріншот Google-карта)

Нагадаємо, на думку військового експерта Олега Жданова, острів Зміїний може стати плацдармом Росії для перекидання військ у Придністров'я.

При цьому українські військові постійно атакують позиції окупантів на острові. Нещодавно ЗСУ знищили російський вертоліт з десантом на Зміїному.

Також повідомлялося, що Україна знищила десантний катер типу "Серна" і два катери типу "Раптор", ще один істотно пошкодила.

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