Богодухівський молокозавод зупинив роботу через атаку Росії

Богодухівський молокозавод припинив роботу

Росія продовжила удари по Богодухівській громаді, цілями стають:

інфраструктура,

енергетичні об’єкти,

критично важливі підприємства.

Сьогодні чергових ворожих ударів за допомогою дронів зазнав Богодухівський молокозавод.

За інформацією керівництва підприємства, знищено виробничий цех, суттєво пошкоджено обладнання.

Фото: Богодухівський молокозавод після удару РФ 29 липня (facebook.com/groupsvisnikbogodyhov)

На щастя, постраждалих немає. Проте директор Дмитро Мурашкін підтвердив виданню, що цього разу руйнування є значними та критичними для виробництва.

За його словами, це вже не перша атака на підприємство: окупанти системно намагаються зупинити або паралізувати його роботу.

Цього разу пошкодження настільки серйозні, що можливості відновити виробництво наразі немає. Підприємство змушене зупинити роботу на невизначений термін, йдеться у дописі.