Богодухівський молокозавод зупинив роботу через атаку Росії

Завод харчової промисловості зазнав значних руйнувань під час російського обстрілу 29 липня. Подальша його робота неможлива.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост видання "Зоря + Вісник Богодухівщини" у Facebook.
Росія продовжила удари по Богодухівській громаді, цілями стають:
Сьогодні чергових ворожих ударів за допомогою дронів зазнав Богодухівський молокозавод.
За інформацією керівництва підприємства, знищено виробничий цех, суттєво пошкоджено обладнання.
На щастя, постраждалих немає. Проте директор Дмитро Мурашкін підтвердив виданню, що цього разу руйнування є значними та критичними для виробництва.
За його словами, це вже не перша атака на підприємство: окупанти системно намагаються зупинити або паралізувати його роботу.
Цього разу пошкодження настільки серйозні, що можливості відновити виробництво наразі немає. Підприємство змушене зупинити роботу на невизначений термін, йдеться у дописі.
Нагадаємо, торговий центр METRO у Запоріжжі тимчасово припиняє роботу з 1 серпня. У компанії пояснили рішення регулярними вимушеними перервами через російські обстріли.
28 липня стало відомо, що Ferrexpo ставить на паузу відвантаження окатків морем через атаки РФ по портах Великої Одеси.