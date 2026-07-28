ТЦ METRO у Запоріжжі закривається через атаки росіян

Торговий центр METRO у Запоріжжі тимчасово припиняє роботу з 1 серпня. У компанії пояснили рішення регулярними вимушеними перервами через ситуацію із безпекою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію METRO у мережі Facebook.

METRO у Запоріжжі тимчасово припиняє роботу

Торговий центр METRO за адресою Оріхівське шосе, 7-А тимчасово зупиняє роботу до подальшого повідомлення.

У компанії повідомили, що рішення пов'язане із регулярними зупинками роботи через ситуацію з безпекою. Через це торговельний центр не може забезпечувати стабільне функціонування та підтримувати звичний рівень обслуговування клієнтів.

Згідно з правилами METRO Україна, під час повітряної тривоги торгові центри тимчасово припиняють роботу, щоб забезпечити безпеку покупців та співробітників.

Компанія пояснила причину закриття

У METRO підкреслили, що рішення про тимчасову зупинку роботи було непростим, проте пов'язане з необхідністю дотримуватись вимог безпеки.

"Ми ухвалили це непросте рішення через регулярні вимушені перерви, пов'язані з безпечною ситуацією", - заявили в компанії.

Там додали, що згідно з правилами METRO Україна торгові центри припиняють роботу під час повітряної тривоги задля безпеки покупців та працівників.

За словами представників компанії, через такі обмеження стає неможливо підтримувати стабільну роботу та звичний рівень обслуговування клієнтів.

Доставка для бізнесу продовжить роботу

Незважаючи на тимчасове закриття торгового центру, сервіс HoReCa-доставки у Запоріжжі та області продовжить працювати у звичайному режимі.

Постачання для клієнтів здійснюватиметься з інших торгових центрів METRO. Представники компанії також повідомили, що підприємці, які ще не користуються послугою доставки можуть звернутися до свого персонального менеджера або співробітників контакт-центру.

Де знаходяться найближчі магазини METRO

Про відновлення роботи торгового центру у Запоріжжі компанія повідомить на офіційному сайті METRO Україна та сторінках у соціальних мережах.

На даний момент найближчі ТЦ METRO працюють у:

Дніпрі — Запорізьке шосе, 63 та селищі Слобожанське, вулиця Каштанова, 1;

Кривому Розі – вулиця Бикова, 31.

У METRO подякували клієнтам за розуміння та зазначили, що продовжують працювати над тим, щоб український бізнес зберігав доступ до стабільного сервісу навіть за умов складної безпеки.