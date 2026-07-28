Ferrexpo призупиняє експорт Чорним морем через російські атаки

У Ferrexpo вважають цей маршрут для експорту недоступним у найближчому майбутньому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву компанії на Лондонській фондовій біржі.

Ferrexpo призупиняє експорт Чорним морем

Ferrexpo ставить на паузу відвантаження окатків морем через атаки РФ по портах Великої Одеси.

За інформацією компанії, нещодавно корабель з вантажем окатків зазнав удару та пошкоджень через дронові удари в українських водах Чорного моря.

Наразі судно залишається на плаву, однак стан вантажу та цілісність корабля невідомі. Один член екіпажу загинув, уточнили у компанії.

Ferrexpo очікує, що інцидент із кораблем та подальші скасування рейсів з боку судновласників призвели до недоступності маршруту морем.

Що втратила компанія

Наразі для відвантаження Ferrexpo має:

близько 189 тис т окатків, включно з 55 тис т, завантажених на постраждале судно,

приблизно 90 тис т у накопичувальних відвалах.

Компанія розраховувала на збільшення експорту в другій половині 2026 року.

Ferrexpo вже звернулася до страховиків для відшкодування збитків за договорами.

Нагадаємо, що Торговий центр METRO у Запоріжжі тимчасово припиняє роботу з 1 серпня. Це сталося через ситуацію із російським обстрілами.