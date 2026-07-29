Богодуховский молокозавод остановил работу из-за атаки России

Богодуховский молокозавод прекратил работу

Россия продолжила удары по Богодуховской громаде, целями становятся:

инфраструктура,

энергетические объекты,

критически важные предприятия.

Сегодня очередные вражеские удары с помощью дронов пришлись по Богодуховскому молокозаводу.

По информации руководства предприятия, уничтожен производственный цех, существенно повреждено оборудование.

Фото: Богодуховский молокозавод после удара РФ 29 июля (facebook.com/groupsvisnikbogodyhov)

К счастью, пострадавших нет. Однако директор Дмитрий Мурашкин подтвердил изданию, что на этот раз разрушения являются значительными и критическими для производства.

По его словам, это уже не первая атака на предприятие: оккупанты системно пытаются остановить или парализовать его работу.

В этот раз повреждения настолько серьезны, что возможности возобновить производство пока нет. Предприятие вынуждено остановить работу на неопределенный срок, говорится в сообщении.