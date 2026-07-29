Богодуховский молокозавод остановил работу из-за атаки России

Завод пищевой промышленности потерпел значительные разрушения во время российских обстрелов 29 июля. Дальнейшая его работа невозможна.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост издания "Заря + Вестник Богодуховщины" в Facebook.
Россия продолжила удары по Богодуховской громаде, целями становятся:
Сегодня очередные вражеские удары с помощью дронов пришлись по Богодуховскому молокозаводу.
По информации руководства предприятия, уничтожен производственный цех, существенно повреждено оборудование.
К счастью, пострадавших нет. Однако директор Дмитрий Мурашкин подтвердил изданию, что на этот раз разрушения являются значительными и критическими для производства.
По его словам, это уже не первая атака на предприятие: оккупанты системно пытаются остановить или парализовать его работу.
В этот раз повреждения настолько серьезны, что возможности возобновить производство пока нет. Предприятие вынуждено остановить работу на неопределенный срок, говорится в сообщении.
Напомним, торговый центр Metro в Запорожье временно прекращает работу с 1 августа. В компании объяснили решение регулярными вынужденными перерывами из-за российских обстрелов.
28 июля стало известно, что Ferrexpo ставит на паузу отгрузки окатков морем из-за атак РФ по портам Большой Одессы.