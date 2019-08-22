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Богдан подал иск против журналистов программы "Схемы"

Новости » Политика    22.08.2019 - 10:56
Богдан подал иск против журналистов программы "Схемы"
Фото: Андрей Богдан (Виталий Носач/РБК-Украина)

Руководитель ОП подал иск об опровержении недостоверной информации

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан подал судебный иск в Шевченковский районный суд Киева против журналистов-расследователей программы "Схемы". Об этом свидетельствуют данные государственного портала "Судебная власть Украины".

В частности, Богдан хочет опровергнуть недостоверную информацию и защитить свою честь, достоинство и деловую репутацию.

Богдан подал иск против журналистов программы &quot;Схемы&quot;

Указано, что гражданский иск поступил в суд 20 августа. Так, ответчиками указанные трое журналистов - Валерия Егошина, Максим Савчук и Наталья Седлецкая, а также ОАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины".

Дело будет рассматривать судья Ирина Фролова.

Напомним, в марте в расследовании журналистов программы "Схемы" сообщалось, что Богдан 13 марта, вероятно, тайно встречался в Конституционном суде с его председателем Станиславом Шевчуком. Отмечалось, что о встрече свидетельствуют данные журнала посещений КС.

Так, Богдан подпадает под ограничения люстрационного закона и не может работать на государственной службе, а КСУ тогда решал судьбу закона "Об очищении власти" и мог признать люстрацию неконституционной.

Как писало РБК-Украина, в апреле Шевчук заявил, что во время встречи с Богданом 13 марта речь шла о законе о незаконном обогащении. Он подчеркнул, что во время разговора о законе о люстрации, как ранее сообщалось в СМИ, речи не было. Шевчук также отмечал, что встреча с Богданом вовсе не была тайной.

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