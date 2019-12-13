Богдан заявил, что акции на Майдане вредили нормандским переговорам

Глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что акции на Майдане "ухудшали переговорную позицию" Украины на нормандских переговорах. Об этом он сказал в эфире "Право на власть" на "1+1", сообщает РБК-Украина.

Богдан подчеркнул, что президент Российской Федерации Владимир Путин во время "нормандской встречи" дважды упоминал акции на Майдане Независимости.

"Во время этой дискуссии президент Российской Федерации господин Путин дважды спрашивал, как мы можем вести переговоры, как можем это обещать, когда именно в этот момент в нас там, на Майдане, стоят активисты, люди, которые ставят к президенту определенные требования", - отметил он.

Напомним, в понедельник, 9 декабря, в Париже состоялсь встреча в нормандском формате относительно урегулирования ситуации на Донбассе. Лидеры Украины, Германии, Франции и России впервые за последние три года собрались за столом переговоров с целью сдвинуть с места выполнение минских договоренностей.

В рамках саммита также состоялась первая двухсторонняя встреча Зеленского и Путина. В Кремле сообщали, что Путин и Зеленский пожали руки.

Украинский президент сообщил, что вопрос возвращения Украине границы будет обсуждаться на следующей нормандськой встрече.

Говоря о результатах переговоров с Путиным по газу, Зеленский отметил, что вопрос транзита разблокирован, а детали соглашения будут обсуждаться на уровне советников.