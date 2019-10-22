Богдан и его заместители обязаны подать декларации

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан, первый заместитель и заместитель руководителя Офиса президента Украины отныне должны подавать декларацию о доходах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

Сообщается, что изменениями в закон "О предупреждении коррупции", вступившие в силу 18 октября, расширен круг субъектов декларирования.

"Отныне к субъектам электронного декларирования принадлежат руководитель Офиса президента Украины, первый заместитель и заместитель руководителя Офиса президента Украины, помощники судей, а также лица, занимающие должности патронажной службы, определенные законом Украины" О государственной службе ", кроме лиц, выполняющих свои обязанности на общественных началах", - говорится в сообщении.

Кроме того, членами семьи субъекта декларирования теперь обязательно считаются его дети до достижения ими совершеннолетия, независимо от наличия совокупности таких признаков, как совместное проживание, связанность общим бытом и наличие взаимных прав и обязанностей.

В агентстве также обращают внимание, что новые правила декларирования и уведомления о существенных изменениях в имущественном состоянии (изменения в статьи 46, 52 закона "О предупреждении коррупции") вступят в силу с 1 января 2020 года.

Напомним, Генеральная прокуратура определила подследственность за детективами НАБУ в уголовном производстве по факту злоупотребления властью НАПК и Администрацией президента времен Петра Порошенко.

Следствие установило, что служебные лица НАПК, вероятно действуя по указаниям должностных лиц АП, в течение 2017 года принимали решение об отсутствии нарушений в декларациях чиновников.

Также РБК-Украина сообщало, что НАПК предоставит предложения изменений в законодательство относительно проверок политических партий. По словам вр.и.о НАПК Натальи Новак, проверка политических партий занимает очень много времени и денег, поэтому НАПК предложит изменить процесс проверки.