Гончарук объяснил смену председателя НАПК

Фото: Алексей Гончарук (Виталий Носач/РБК-Украина)

Он считает, что новый руководитель демонстрирует качественные результаты работы

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что в течение двух месяцев новоназначенная временно исполняющая обязанности председателя Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Наталья Новак продемонстрирует качественные результаты работы. Об этом он написал у себя на странице в Facebook.

По его словам, 18 октября вступил в силу закон, основной целью которого является совершенствование деятельности НАПК. В течение пяти дней со дня вступления в силу правительство назначает лицо, временно исполняющее обязанности главы НАПК.

В то же время, согласно этому закону, уже в течение двух месяцев со дня вступления в силу правительство проводит конкурс на занятие должности главы по новому порядку.

"Мы сделаем все возможное, чтобы этот конкурс был образцом открытости и прозрачности качественно нового госуправления… А пока - уверен, даже в течение этих 2 месяцев госпожа Новак продемонстрирует качественные результаты в пользу интересов нашей с вами страны и сможет существенно повысить эффективность такого важного для борьбы с коррупцией органа", - заявил Гончарук.

Напомним, правительство на своем заседании 20 октября приняло ряд кадровых решений, в частности, Наталью Новак назначили временно исполняющей председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.