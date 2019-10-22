Богдан і його заступники зобов'язані подати декларації

Керівник Офісу президента України Андрій Богдан, перший заступник і заступник керівника Офісу президента України відтепер повинні подавати декларацію про доходи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

Повідомляється, що змінами до закону "Про запобігання корупції", які набули чинності 18 жовтня, розширено коло суб'єктів декларування.

"Відтепер до суб’єктів електронного декларування належать Керівник Офісу Президента України, Перший заступник та заступник Керівника Офісу Президента України, помічники суддів, а також особи, які займають посади патронатної служби, визначені Законом України “Про державну службу”, крім осіб, які виконують свої обов’язки на громадських засадах", - йдеться в повідомленні

Крім того, членами сім'ї суб'єкта декларування тепер обов'язково вважаються його діти до досягнення ними повноліття незалежно від наявності сукупності таких ознак, як спільне проживання, пов’язаність спільним побутом та наявність взаємних прав та обов’язків.

В агентстві також звертають увагу, що нові правила декларування та подання повідомлення про суттєві зміни в майновому стані (зміни до статей 46, 52 Закону України "Про запобігання корупції") набудуть чинності з 1 січня 2020 року.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура визначила підслідність за детективами НАБУ у кримінальному провадженні за фактом зловживання владою НАЗК і Адміністрацією президента часів Петра Порошенка.

Слідство встановило, що службові особи НАЗК, ймовірно діючи за вказівками посадових осіб АП, протягом 2017 року приймали рішення про відсутність порушень в деклараціях чиновників.

Також РБК-Україна повідомляло, що НАЗК надасть пропозиції змін до законодавства щодо перевірок політичних партій. За словами т.в.о НАЗК Наталії Новак, перевірка політичних партій займає дуже багато часу і грошей, тому НАЗК запропонує змінити процес перевірки.