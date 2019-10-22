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Администрацию президента Порошенко подозревают в злоупотреблении властью

Новости » Политика    22.10.2019 - 11:06
Администрацию президента Порошенко подозревают в злоупотреблении властью
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

ГПУ определила подследственность за детективами НАБУ

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) определила подследственность за детективами НАБУ в уголовном производстве по факту злоупотребления властью Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) и Администрацией президента (АП) времен Петра Порошенко. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГПУ.

Следствие установило, что служебные лица НАПК, вероятно действуя по указаниям должностных лиц АП, в течение 2017 года принимали решение об отсутствии нарушений в декларациях чиновников.

Отметим, что в начале сентября Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство в отношении пятого президента Украины Петра Порошенко и бывшего министра иностранных дел Павла Климкина.

РБК-Украина писало, что Государственное бюро расследований открыло 11 уголовных производств, в которых фигурирует имя п'пятого президента Украины Петра Порошенко. В частности, бюро открыло дело по факту возможного совершения действий, направленных на захват государственной власти в Украине. В связи с этим, Порошенко чуть ли не каждую неделю вызывают на допрос.

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