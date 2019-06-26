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Богдан рассказал о планах по возможной смене главы АП

Новости » Политика    26.06.2019 - 23:47
Богдан рассказал о планах по возможной смене главы АП
Фото: Андрей Богдан (РБК-Украина)

Возглавить Офис президента может Сергей Шефир

Глава Администрации президента Андрей Богдан заявил, что после реорганизации на Офис президента возглавить его может первый заместитель Сергей Шефир. Об этом Богдан сказал в интервью'ю "ТСН".

Богдан отметил, что возможно он "поменяется местами" с Шефиром и станет первым помощником вместо него.

"Я ему постоянно предлагаю, что мы можем поменяться. Он всегда говорил - нет, но последний раз согласился. Так что, возможно, в связи с реорганизацией это будет Офис президента, а не администрация президента. Возможно, мы поменяемся местами. Возможно, я буду первым помощником. Есть такой план. А Сергей Шефир может стать главой Офиса президента", - сказал Богдан.

Напомним, 20 июня президент Владимир Зеленский сократил численность сотрудников АП и переименовал "Администрацию президента" на "Офис президента". Тогда сообщалось, что руководитель Офиса президента должен в двухнедельный срок подать проект положения об Офисе президента Украины.

РБК-Украина писало, что команда президента Владимира Зеленского готовится к переносу Администрации президента из здания на улице Банковой.

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Новости Украины Администрация Президента УкраиныАндрей Богдан
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