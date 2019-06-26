Богдан розповів про плани по можливій зміні глави АП

Фото: Андрій Богдан (РБК-Україна)

Очолити Офіс президента може Сергій Шефір

Голова Адміністрації президента Андрій Богдан заяив, що після реорганізації на Офіс президента очолити його може перший заступник Сергій Шефір. Про це Богдан сказав в інтерв'ю "ТСН".

Богдан зазначив, що можливо він "поміняється місцями" з Шефіром і стане першим помічником замість нього.

"Я йому постійно пропоную, що ми можемо помінятися. Він завжди казав - ні, але останній раз погодився. Так що, можливо, у зв'язку з реорганізацією це буде Офіс президента, а не адміністрація президента. Можливо, ми поміняємося місцями. Можливо, я буду першим помічником. Є такий план. А Сергій Шефір може стати головою Офісу президента", - сказав Богдан.

Нагадаємо, 20 червня президент Володимир Зеленський скоротив чисельність працівників АП та перейменував "Адміністрацію президента" на "Офіс президента". Тоді повідомлялося, що керівник Офісу президента має у двотижневий строк подати проект положення про Офіс президента України.

РБК-Україна писало, що команда президента Володимира Зеленського готується до перенесення Адміністрації президента з будівлі на вулиці Банковій.