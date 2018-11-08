Боевиков на Донбассе накануне "выборов" привели в полную боеготовность, - ГУР

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"Выборы" на Донбассе пройдут в условиях повышенной готовности к подавлению протестов

Накануне так называемых "выборов" на оккупированном Донбассе подразделения боевиков привели в полную боевую готовность. Об этом на брифинге сообщил спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, для предотвращения роста протестных настроений b уровня социальной напряженности командование привело все вооруженные формирования в высшую степень боевой готовности. Кроме того, в формированиях боевиков отрабатываются вопросы совместного применения силовых мер в случае акций гражданского неповиновения.

Напомним, ранее украинская разведка заявляла, что в оккупированных районах Донбасса мирных жителей запугивают ответственностью за отказ от "голосования".

Отметим, президент Украины Петр Порошенко рассчитывает, что "выборы" на оккупированном Донбассе запустят введение новых санкций против Российской Федерации.

"Ожидаю, что так называемые фейковые "выборы" 11 ноября запустят введение новых санкций и покажут, что терпение Запада также не безгранично. Теперь время говорить не об ослаблении санкций против России, а об их усилении", - отметил он.