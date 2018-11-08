Бойовиків на Донбасі напередодні "виборів" привели в повну боєготовність, - ГУР

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"Вибори" на Донбасі пройдуть в умовах підвищеної готовності до придушення протестів

Напередодні так званих "виборів" на окупованому Донбасі підрозділи бойовиків привели в повну бойову готовність. Про це на брифінгу повідомив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, для запобігання росту протестних настроїв та рівня соціальної напруженості командування привело всі збройні формування у вищу ступінь бойової готовності. Крім того, у формуваннях бойовиків відпрацьовуються питання спільного застосування силових заходів у випадку акцій громадянської непокори.

Нагадаємо, раніше українська розвідка заявляла, що в окупованих районах Донбасу мирних жителів залякують відповідальністю за відмову від голосування".

Відзначимо, президент України Петро Порошенко розраховує, що "вибори" на окупованому Донбасі запустять введення нових санкцій проти Російської Федерації.

"Очікую, що так звані фейкові "вибори" 11 листопада запустять введення нових санкцій і покажуть, що терпіння Заходу також не безмежне. Тепер час говорити не про ослаблення санкцій проти Росії, а про їх посилення", - зазначив він.