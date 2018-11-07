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Порошенко ожидает, что "выборы" на Донбассе запустят введение новых санкций против РФ

Новости » Политика    07.11.2018 - 12:00
Фото: Петр Порошенко (twitter.com/poroshenko)
Фото: Петр Порошенко (twitter.com/poroshenko)

"Выборы" на Донбассе запланированы на 11 ноября

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что ожидает, что "выборы" на оккупированном Донбассе запустят введение новых санкций против Российской Федерации. Об этом Порошенко заявил в ходе выступления на Международной конференции "Уроки гибридного десятилетия: что нужно знать для успешного движения вперед", передает корреспондент РБК-Украина.

Так, Порошенко, говоря о запланированных на 11 ноября текущего года "выборах" в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), отметил, что из-за их проведения Запад может ввести новые санкции против РФ.

"Ожидаю, что так называемые фейковые выборы 11 ноября запустят введения новых санкций и покажут, что терпение Запада также не безгранично. Теперь время говорить не об ослаблении санкций против России, а об их усилении", - отметил он.

 

Международная конференция «Уроки гибридного десятилетия: что нужно знать для успешного движения вперед»

Опубликовано Петром Порошенко Среда, 7 ноябрь 2018 г.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Россия имеет влияние на "руководство" самопровозглашенных "ДНР/ЛНР". Он также заявлял, что для РФ "чрезвычайно важно" то, кто будет руководить "республиками".

Кроме того, комментируя "выборы" в ОРДЛО, первый вице-спикер украинского парламента Ирина Геращенко заявляла, що действия РФ и ее "марионеток" на Донбассе ведут к срыву политико-дипломатических переговоров в Минске.

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