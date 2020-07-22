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Крымчан начали штрафовать на админгранице за украинский паспорт, - правозащитники

Крым, Среда 22 июля 2020 14:54
Крымчан начали штрафовать на админгранице за украинский паспорт, - правозащитники
Фото: пункт пропуска "Чонгар" (ГНСУ)
Автор: Максим Зайченко

Жительнице полуострова выписали штраф на 2 тысячи рублей

Жителей аннексированного Крыма начали штрафовать за попытку пересечения административной границы с украинским паспортом. ФСБ требует от крымчан предъявлять российский паспорт.

Об этом сообщает "Крымская правозащитная группа".

Так, правозащитники отмечают, что при въезде на оккупированный полуостров через админграницу с Херсонской областью сотрудники пограничной службы ФСБ требуют от крымчан предъявлять паспорт России. Тем, у кого он отсутствует, выносят постановление об административном наказании.

Подобный штраф вынесли жительнице Ялты, которая обратилась к правозащитникам. Ее имя в организации не называют из соображений безопасности. По информации женщины, которая возвращалась в аннексированный Крым из Киева, ее полтора часа допрашивал сотрудник ФСБ в российском пункте пропуска "Перекоп" - напротив украинского КПВВ "Чаплинка".

В итоге крымчанку оштрафовали на 2 тысячи российских рублей за "нарушение правил пересечения государственной границы России".

В постановлении о штрафе также указано, что "украинский паспорт для въезда (выезда) на полуостров является недействительным для пересечения госграницы России, так как этой гражданке был издан российский паспорт".

Официальных комментариев украинских или российских властей по этому поводу нет.

Напомним, ранее командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа заявил, что РФ постоянно демонстрирует готовность применить силу в Черном и Азовском морях.

Также РБК-Украина писало, что РФ начала строить в оккупированном Крыму десантные корабли.

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