Боевики завтра возобновят пропуск в районе КПВВ "Новотроицкое"

Фото: блокпост (РБК-Украина)

Граждан будут пропускать с 09:00 до 18:00

В пятницу, 24 июля, на Донбассе боевики будут пропускать украинцев в обе стороны на контрольном пункте въезда-выезда "Еленовка" (КПВВ "Новотроицкое" со стороны Украины). При этом боевики заявили о ряде условий для пересечения линии разграничения.

Об этом сообщает "правительство ДНР".

Как отмечается, пропуск граждан будут осуществлять с 9:00 до 18:00 на въезд и выезд только 24 июля и по следующим правилам:

Для въезда в оккупированную территорию Донецкой области необходимо разрешение так называемого "Межведомственного оперативного штаба" боевиков;

Для выезда из ОРДО необходимо иметь регистрацию (прописку) на территории Украины или подконтрольной ей части Донецкой области. Это означает, что людям с пропиской в оккупированных районах выезд на территорию Украины будет запрещен;

Все прибывшие из Украины подлежат обязательной обсервации продолжительностью не менее 14 дней в медучреждениях террористов "ДНР".

Напомним, в Луганской области могут в ближайшие месяцы открыть два новых КПВВ.

Кроме того, 13 июля российская оккупационная администрация возобновила пропуск на дорожном коридоре Донецк - Мариуполь.