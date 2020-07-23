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Боевики завтра возобновят пропуск в районе КПВВ "Новотроицкое"

Четверг 23 июля 2020 22:01
Боевики завтра возобновят пропуск в районе КПВВ "Новотроицкое"
Фото: блокпост (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Граждан будут пропускать с 09:00 до 18:00

В пятницу, 24 июля, на Донбассе боевики будут пропускать украинцев в обе стороны на контрольном пункте въезда-выезда "Еленовка" (КПВВ "Новотроицкое" со стороны Украины). При этом боевики заявили о ряде условий для пересечения линии разграничения.

Об этом сообщает "правительство ДНР".

Как отмечается, пропуск граждан будут осуществлять с 9:00 до 18:00 на въезд и выезд только 24 июля и по следующим правилам:

  • Для въезда в оккупированную территорию Донецкой области необходимо разрешение так называемого "Межведомственного оперативного штаба" боевиков;
  • Для выезда из ОРДО необходимо иметь регистрацию (прописку) на территории Украины или подконтрольной ей части Донецкой области. Это означает, что людям с пропиской в оккупированных районах выезд на территорию Украины будет запрещен;
  • Все прибывшие из Украины подлежат обязательной обсервации продолжительностью не менее 14 дней в медучреждениях террористов "ДНР".

Напомним, в Луганской области могут в ближайшие месяцы открыть два новых КПВВ.

Кроме того, 13 июля российская оккупационная администрация возобновила пропуск на дорожном коридоре Донецк - Мариуполь.

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