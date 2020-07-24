Бойовики заявили, що КПВВ біля Донецька працюватиме два дні на тиждень

Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)

Коридор Оленівка-Новотроїцьке буде працювати по понеділках і п'ятницях

Проросійські бойовики на Донбасі будуть пропускати людей через контрольний пункт в'їзду-виїзду (КПВВ) по коридору Оленівка - Новотроїцьке два дні на тиждень. Пропуск буде здійснюватися по понеділках і п'ятницях.

Про це повідомляють сепаратистські ЗМІ.

Повідомляється, що так званий "гуманітарний коридор" на в'їзд і виїзд з окупованих районів Донецької області буде працювати по понеділках і п'ятницях. Найближчим часом збережеться саме такий графік.

Українська сторона відзначає, що бойовики пропускають не всіх громадян. За словами помічниці начальника Донецького прикордонного загону - начальник прес-служби Валерії Карпиленко, станом на 12:00 сьогодні через КПВВ "Новотроїцьке" в окуповані райони попрямували понад 100 осіб та 5 автомобілів, а на підконтрольну територію виїхали 16 осіб та дві машини.

Зазначимо, бойовики випускають тільки людей з пропискою на підконтрольній Україні території. На територію ОРДО можна потрапити тільки за заздалегідь узгодженими списками з обов'язковою двотижневою обсервацією через пандемію коронавірусу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Тристороння контактна група домовилася про відкриття двох нових КПВВ в Луганській області до 10 листопада.

До цього стало відомо, що окупанти почали штрафувати кримчан на адміністративному кордоні за український паспорт.