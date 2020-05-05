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Боевики запустили по окрестностям Павлополя неуправляемую авиационную ракету

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Украинские военные обнаружили эту ракету за несколько десятков метров от жилых домов

Вчера на окраинах Павлополя за несколько десятков метров от жилых домов украинскими военнослужащими была обнаружена неуправляемая авиационная ракета С-8, которую запустили боевики. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

По предварительной информации ракета была выпущена накануне российско- оккупационными войсками по направлению населенного пункта Верхнешироковское. Ракета не разорвалась. Никто из местных жителей не пострадал.

Данный случай был задокументирован соответствующими следственными органами, после чего инженерно-саперные подразделения Вооруженных сил Украины обезвредили ракету на месте путем подрыва.

Напомним, в течение 3 мая вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня, один военнослужащий Объединенных сил получил ранения и трое - боевые травмы.

Кроме того, 2 мая вооруженные формирования Российской Федерации 23 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранив двух военнослужащих.

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