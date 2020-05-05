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Бойовики запустили по околицях Павлополя некеровану авіаційну ракету

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Українські військові виявили цю ракету за кілька десятків метрів від житлових будинків

Вчора на околицях Павлополя за кілька десятків метрів від житлових будинків українськими військовослужбовцями була виявлена некерована авіаційна ракета С-8, яку запустили бойовики. Про це повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил.

За попередньою інформацією ракета була випущена напередодні російсько окупаційними військами з напрямку населеного пункту Верхньошироківське. Ракета не розірвалася. Ніхто з місцевих мешканців не постраждав.

Даний випадок був задокументований відповідними слідчими органами, після чого інженерно-саперні підрозділи Збройних сил України знешкодили ракету на місці шляхом підриву.

Нагадаємо, протягом 3 травня збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню, один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення і троє - бойові травми.

Крім того, 2 травня збройні формування Російської Федерації 23 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі, поранивши двох військовослужбовців.

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