Бойовики запустили по околицях Павлополя некеровану авіаційну ракету

Вчора на околицях Павлополя за кілька десятків метрів від житлових будинків українськими військовослужбовцями була виявлена некерована авіаційна ракета С-8, яку запустили бойовики. Про це повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил.

За попередньою інформацією ракета була випущена напередодні російсько окупаційними військами з напрямку населеного пункту Верхньошироківське. Ракета не розірвалася. Ніхто з місцевих мешканців не постраждав.

Даний випадок був задокументований відповідними слідчими органами, після чого інженерно-саперні підрозділи Збройних сил України знешкодили ракету на місці шляхом підриву.

Нагадаємо, протягом 3 травня збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню, один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення і троє - бойові травми.

Крім того, 2 травня збройні формування Російської Федерації 23 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі, поранивши двох військовослужбовців.