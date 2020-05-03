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Боевики из минометов обстреляли окрестности Богдановки

Новости » Происшествия     03.05.2020 - 17:58
Боевики из минометов обстреляли окрестности Богдановки
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

В результате обстрелов пострадали 3 военных

С начала 3 мая в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе было зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня со стороны пророссийских боевиков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ООС в Facebook.

По данным штаба, сегодня российско-оккупационные силы применяли против украинских военнослужащих минометы 82-го калибра, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Обстрелы были зафиксированы вблизи Широкино, Пищевика, Богдановки, Орехово и Крымского.

"Военнослужащие предприняли исчерпывающие меры для прекращения огня и дали решительный ответ на все преступные действия противника. После применения нашими подразделениями штатного вооружения враг отказался от дальнейших провокаций", - отметили в ООС.

Кроме того, в результате вражеских обстрелов трое военнослужащих из состава Объединенных сил получили боевые травмы. Потери противника уточняются.

При этом ситуация на участках разведение сил контролируется украинскими подразделениями. Нарушений режима тишины на участках разведение не было обнаружено.

Напомним, ранее сообщалось, что в субботу на Донбассе в результате обстрелов пророссийских боевиков были ранены двое украинских военнослужащих. Также украинским подразделениям удалось ликвидировать одного и ранить по меньшей мере двух оккупантов.

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