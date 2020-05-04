Боевики обстреляли позиции ВСУ на Донбассе из запрещенного вооружения

Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

В результате обстрелов ни один украинский военный не пострадал

С начала текущих суток, 4 мая, на Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Сообщается, что во время обстрелов боевики применяли запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

"Украинские защитники для прекращения враждебной активности результативно применяли дежурные огневые средства. Оккупационные войска, испытав на себе решительность действий наших воинов, отказались от дальнейшей активности", - говорится в сообщении.

Обстрелы боевиков были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно неподалеку Верхнеторецкого, по окрестностям Новотроицкого и Авдеевки.

Также боевики нарушили режим "тишины", обстреляв позиции ОС у Крымского, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

"Потерь среди наших защитников в результате вражеских обстрелов не было", - говорится в сообщении.

Напомним, в течение минувших суток вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня, один военнослужащий Объединенных сил получил ранения и трое - боевые травмы.

Кроме того, 2 мая вооруженные формирования Российской Федерации 23 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранив двух военнослужащих.