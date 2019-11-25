Бойовики із заборонених мінометів обстріляли позиції ООС

Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Ворог п'ять разів порушив режим припинення вогню

На Донбасі з початку поточної доби, 25 листопада, в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) збройні формування Російської Федерації і її найманці п'ять разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС.

Як повідомляється, противник обстріляв позиції українських підрозділів з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Російські окупаційні війська здійснили чотири обстрілу по позиціях українських захисників у районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ", а саме двічі неподалік Луганського, поблизу Кримського, у Новолуганского.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник здійснив один обстріл по укріплень Об'єднаних сил у Мар'їнки зі стрілецької зброї.

Про поранених або загиблих в штабі ООВ не повідомляється.

Нагадаємо,бойовики обстріляли позиції українських військових у Мар'їнці. Обстріл проводилися зі стрілецької зброї по напрямку від мікрорайону Трудовськие окупованого Донецька.

Також повідомлялося, що за минулу добу, 24 листопада, бойовики сім разів порушували режим припинення вогню. При цьому застосовувалися заборонені мінськими домовленостями міномети калібру 82 мм, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і інше стрілецьку зброю. В результаті обстрілу ніхто з українських військових не постраждав.