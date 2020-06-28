Боевики закрыли КПВВ "Новотроицкое"

В КПВВ "Новотроицкое" в Донецкой области из временно оккупированной территории не прибыло ни одно лицо. Возможно блокирование оккупантами движения граждан на въезд и выезд.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

Как отмечают пограничники, в случае непропуска боевиками граждан - при возвращении на контролируемую территорию, последние должны установить приложение "Дий вдома" и пройти двухнедельную самоизоляцию.

Граждан, которые не могут установить это приложение, с согласия направляют в обсервацию.

Напомним, с сегодняшнего дня так называемая власть "ДНР" снова закрывает пункты пропуска на линии разграничения.

РБК-Украина писало, что украинская сторона возобновила работу КПВВ "Марьинка" и "Станица Луганская" еще 10 июня, при этом боевики несколько дней отказывались пропускать граждан.

Также сообщалось, что пропуск граждан через КПВВ с украинской стороны будет осуществляться ежедневно с 11 до 14 часов.