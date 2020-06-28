Бойовики закрили КПВВ "Новотроїцьке"

У КПВВ "Новотроїцьке" у Донецькій області з тимчасово окупованої території не прибула жодна особа. Можливе блокування окупантами руху громадян на в'їзд та виїзд.

Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби.

Як зазначають прикордонники, у разі непропуску бойовиками громадян - при поверненні на контрольовану територію, останні мають встановити додаток "Дій вдома" та пройти двотижневу самоізоляцію.

Громадян, які не можуть встановити цей додаток, за згоди направляють на обсервацію.

Нагадаємо, з сьогоднішнього дня так звана влада "ДНР" знову закриває пункти пропуску на лінії розмежування.

РБК-Україна писало, що українська сторона відновила роботу КПВВ "Маріїнка" і "Станиця Луганська" ще 10 червня, при цьому бойовики кілька днів відмовлялися пропускати громадян.

Також повідомлялося, що пропуск громадян через КПВВ з української сторони буде здійснюватися щодня з 11 до 14 годин.