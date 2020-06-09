В штабе уточнили правила пропуска через КПВВ на Донбассе

Фото: КПВВ на Донбассе (dnl.com.ua)

Пропуск через КПВВ будет осуществляться ежедневно с 11:00 по 14:00

На Донбассе 10 июня с 11:00 возобновляется пропуск через контрольно-пропускные пункты въезда-выезда на линии разграничения для автомобильного и пешего сообщения. В штабе операции Объединенных сил уточнили, кого будут пропускать через КПВВ.

Об этом говорится в сообщении ООС в Facebook.

Отмечается, что пропуск граждан и автомобилей будет проводиться ежедневно с 11:00 до 14:00:

для автомобильного сообщения через КПВВ "Марьинка" - дорожный коридор "Донецк-Курахово";

для пешего сообщения через КПВВ "Станица Луганская" - дорожный коридор "Станица Луганская - Счастье - Новоайдар".

При въезде на подконтрольную территорию Украины гражданам будет проводиться температурный скрининг. Также они должны быть в маске или респираторе и соблюдать социальную дистанцию с учетом разметки. Кроме этого граждане должны будут пройти обязательную двухнедельную самоизоляцию с использованием электронного сервиса "Дій вдома" или обсервацию.

Приоритет на пересечение КПВВ предоставляется гражданам:

при наличии причин социально-гуманитарного характера (при предоставлении соответствующих подтверждающих документов);

которые следуют для участия во внешнем независимом оценивании и лицам, которые сопровождают (при предъявлении сертификата и приглашения-пропуска).

При этом граждане, которые пересекают линию разграничения для участия в ВНО и лица, сопровождающие их, будут освобождены от обязательной самоизоляции или обсервации.

Остальные лица будут пропускаться после оформления граждан приоритетной категории.

Напомним, в связи с пандемией коронавируса на Донбассе был ограничен пропуск через КПВВ с 16 марта.

Ранее РБК-Украина писало, что глава Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко выступил против открытия пунктов пропуска через линию разграничения.

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Автор: Игорь Литвиненко