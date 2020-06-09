В штабе уточнили правила пропуска через КПВВ на Донбассе

Пропуск через КПВВ будет осуществляться ежедневно с 11:00 по 14:00
На Донбассе 10 июня с 11:00 возобновляется пропуск через контрольно-пропускные пункты въезда-выезда на линии разграничения для автомобильного и пешего сообщения. В штабе операции Объединенных сил уточнили, кого будут пропускать через КПВВ.
Об этом говорится в сообщении ООС в Facebook.
Отмечается, что пропуск граждан и автомобилей будет проводиться ежедневно с 11:00 до 14:00:
При въезде на подконтрольную территорию Украины гражданам будет проводиться температурный скрининг. Также они должны быть в маске или респираторе и соблюдать социальную дистанцию с учетом разметки. Кроме этого граждане должны будут пройти обязательную двухнедельную самоизоляцию с использованием электронного сервиса "Дій вдома" или обсервацию.
Приоритет на пересечение КПВВ предоставляется гражданам:
При этом граждане, которые пересекают линию разграничения для участия в ВНО и лица, сопровождающие их, будут освобождены от обязательной самоизоляции или обсервации.
Остальные лица будут пропускаться после оформления граждан приоритетной категории.
Напомним, в связи с пандемией коронавируса на Донбассе был ограничен пропуск через КПВВ с 16 марта.
Ранее РБК-Украина писало, что глава Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко выступил против открытия пунктов пропуска через линию разграничения.
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Автор: Игорь Литвиненко