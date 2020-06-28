ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Бойовики закрили КПВВ "Новотроїцьке"

Новини » Суспільство     28.06.2020 - 13:41
Бойовики закрили КПВВ "Новотроїцьке"
Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)

Бойовики блокують рух громадян

У КПВВ "Новотроїцьке" у Донецькій області з тимчасово окупованої території не прибула жодна особа. Можливе блокування окупантами руху громадян на в'їзд та виїзд.

Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби.

Як зазначають прикордонники, у разі непропуску бойовиками громадян - при поверненні на контрольовану територію, останні мають встановити додаток "Дій вдома" та пройти двотижневу самоізоляцію.

Громадян, які не можуть встановити цей додаток, за згоди направляють на обсервацію.

Нагадаємо, з сьогоднішнього дня так звана влада "ДНР" знову закриває пункти пропуску на лінії розмежування.

РБК-Україна писало, що українська сторона відновила роботу КПВВ "Маріїнка" і "Станиця Луганська" ще 10 червня, при цьому бойовики кілька днів відмовлялися пропускати громадян.

Також повідомлялося, що пропуск громадян через КПВВ з української сторони буде здійснюватися щодня з 11 до 14 годин.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України КПВВ
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся