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Боевики выпустили более 10 мин по позициям ООС в Лебединском

Новости » Происшествия     13.03.2020 - 13:57
Боевики выпустили более 10 мин по позициям ООС в Лебединском
Иллюстративное фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

В результате обстрела никто не пострадал

По состоянию на 12 часов пятницы, 13 марта, в зоне проведения операции Объединенных сил было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Министерства обороны.

По данным оборонного ведомства, утром пророссийские боевики из минометов 82-го калибра обстреляли позиции подразделений Объединенных сил в районе населенного пункта Лебединское. Всего по украинским военным были выпущены 11 мин.

Отмечается, что потери в результате вражеских обстрелов на Донбассе сейчас не зафиксированы.

Ситуация на Донбассе 13 марта

Ситуация на Донбассе по состоянию на 13 марта 2020 года (mil.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что вблизи Городища нацгвардейцы задержали женщину, которую подозревают в причастности к деятельности так называемых "ЛДНР". Жительницу Луганска задержали по подозрению в нарушении статьи 260 УК Украины.

Также РБК-Украина писало, что вчера на Донбассе был ранен 1 украинский военный. Боевики 4 раза нарушали режим прекращения огня вблизи Песков, Зайцево, Водяного и Луганского.

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