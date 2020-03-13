ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Бойовики випустили понад 10 мін по позиціях ООС в Лебединському

Новини » Надзвичайні події     13.03.2020 - 13:57
Бойовики випустили понад 10 мін по позиціях ООС в Лебединському
Ілюстративне фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

В результаті обстрілу ніхто не постраждав

Станом на 12-ту годину п'ятниці, 13 березня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Міністерства оборони.

За даними оборонного відомства, зранку проросійські бойовики з мінометів 82-го калібру обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил в районі населеного пункту Лебединське. Всього по українським військовим було випущено 11 мін.

Зазначається, що втрат в результаті ворожих обстрілів на Донбасі наразі не зафіксовано.

Ситуация на Донбассе 13 марта

Ситуація на Донбасі станом на 13 березня 2020 року (mil.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що поблизу Городища нацгвардійці затримали жінку, яку підозрюють у причетності до діяльності так званих "ЛДНР". Мешканку Луганська затримали за підозрою в порушенні статті 260 КК України.

Також РБК-Україна писало, що вчора на Донбасі був поранений 1 український військовий. Бойовики 4 рази порушували режим припинення вогню поблизу Пісків, Зайцевого, Водяного та Луганського.

Контактна група домовилася про створення спільного з ОРДЛО органу На Донбасі зафіксували роботу снайперів, один військовий поранений
Новини України Донбасобстрелминометы
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся