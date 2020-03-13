Бойовики випустили понад 10 мін по позиціях ООС в Лебединському

Ілюстративне фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

В результаті обстрілу ніхто не постраждав

Станом на 12-ту годину п'ятниці, 13 березня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Міністерства оборони.

За даними оборонного відомства, зранку проросійські бойовики з мінометів 82-го калібру обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил в районі населеного пункту Лебединське. Всього по українським військовим було випущено 11 мін.

Зазначається, що втрат в результаті ворожих обстрілів на Донбасі наразі не зафіксовано.

Ситуація на Донбасі станом на 13 березня 2020 року (mil.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що поблизу Городища нацгвардійці затримали жінку, яку підозрюють у причетності до діяльності так званих "ЛДНР". Мешканку Луганська затримали за підозрою в порушенні статті 260 КК України.

Також РБК-Україна писало, що вчора на Донбасі був поранений 1 український військовий. Бойовики 4 рази порушували режим припинення вогню поблизу Пісків, Зайцевого, Водяного та Луганського.