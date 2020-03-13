На Донбассе задержали женщину, причастную к "ЛДНР"

Иллюстративное фото (police.dn.ua)

Женщину подозревают в участии в деятельности незаконных вооруженных формирований

На Донбассе военнослужащие Национальной гвардии на блокпосту вблизи населенного пункта Городище задержали женщину, которую подозревают в деятельности так называемых "ЛДНР". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.

Сообщается, что 51-летняя жительница Луганска находится в базе ситуационного центра по подозрению в преступлении по стать 260 Уголовного кодекса Украины (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований).

"Во время проверки документов оказалось, что данное лицо, 1969 года рождения, жительница города Луганска, у базе ситуационного центра, подозревается в участии в деятельности незаконных вооруженных формирований и подлежит задержанию. Для дальнейшего выяснения всех обстоятельств по данному факту, гражданку было передано сотрудникам Национальной полиции", - сообщили в МВД.

С начала года Нацгвардейцы на Донбассе задержали 11 человек, причастных к деятельности "ЛДНР".

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в конце февраля на Донбассе задержали двух причастных к "ЛДНР". Их задержали на блок-посту в Мариуполе.

Также сообщалось, что Служба безопасности Украины блокировала деятельность российской сети "ботоферм", которые действовали в разных регионах страны. Они действовали в Киеве, Харькове, Днепре, Дубно и Ирпене, занимаясь распространением недостоверной информации о ситуации в Украине.