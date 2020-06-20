Боевики возле Павлополя применили неуправляемые ракеты

Боевики запускали ракеты в направлении населенного пункта
Украинские военные обнаружили вблизи Павлополя в Донецкой области две неуправляемые авиационные ракеты С-8, выпущенные пророссийскими боевиками. Ракеты заметили вблизи жилых домов.
Об этом сообщает командование операции Объединенных сил в Facebook.
В штабе считают, что оккупанты целились непосредственно в направлении населенного пункта. Ракеты не сработали и упали на землю, в результате чего боевые головки отломались. Украинские военные уничтожили их.
"Такими действиями захватчики в очередной раз продемонстрировали свое циничное отношение к местному населению и сознательно подвергли мирных граждан опасности", - отметили в командовании.
Фото: обнаруженные неуправляемые авиационные ракеты С-8 (facebook.com/pressjfo.news)
Напомним, сегодня ситуация на Донбассе обострилась: оккупационные силы обстреливали позиции ООС из тяжелого вооружения, в результате чего ранения получили двое военных.
Кроме того, недавно оккупационные силы обстреляли жилые дома Авдеевки из минометов запрещенного калибра.
Добавим, в результате еще одного обстрела Авдеевки ранения получила мирная жительница.
Автор: Дмитрий Левицкий