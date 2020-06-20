Бойовики поблизу Павлополя застосували некеровані ракети

Українські військові виявили поблизу Павлополя в Донецькій області дві некеровані авіаційні ракети С-8, випущені проросійськими бойовиками. Ракети помітили поблизу житлових будинків.

Про це повідомляє командування операції Об'єднаних сил у Facebook.

У штабі вважають, що окупанти цілили безпосередньо в напрямку населеного пункту. Ракети не спрацювали та впали на землю, в результаті чого бойові головки відламалися. Українські військові знищили їх.

"Такими діями загарбники вкотре продемонстрували своє цинічне ставлення до місцевого населення та свідомо наразили мирних громадян на небезпеку", - наголосили в командуванні.

Фото: виявлені некеровані авіаційні ракети С-8 (facebook.com/pressjfo.news)

Нагадаємо, сьогодні ситуація на Донбасі загострилася: окупаційні сили обстрілювали позиції ООС з важкого озброєння, в результаті чого поранення отримали двоє військових.

Крім того, нещодавно окупаційні сили обстріляли житлові будинки Авдіївки з мінометів забороненого калібру.

Додамо, в результаті ще одного обстрілу Авдіївки поранення отримала мирна мешканка.