Боевики обстреляли Авдеевку, ранена мирная жительница

Женщина получила ранение, когда находилась во дворе своего дома
Пророссийские боевики обстреляли жилой сектор Авдеевки (Донецкая область). В результате обстрела ранена мирная жительница.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.
Сообщается, что обстрел произошел вчера по направлению из оккупированного поселка Яковлевка. В результате минно-взрывную травму и осколочное ранение на своем дворе получила мирная жительница.
Пострадавшую доставили в реанимацию, состояние ее здоровья удовлетворительное.
Кроме того, обстрел повредил элементы придомовой территории. По данным украинской стороны СЦКК, расстояние и направление обстрела четко указывает на причастность оккупационных войск к данному преступлению.
Фото: последствия обстрела (facebook.com/pressjfo.news)
Напомним, ранее сообщалось, что боевики вчера 7 раз нарушили режим прекращения огня, а в результате обстрелов пострадали четверо украинских военных.
Сегодня Офис генпрокурора объявил подозрение в нарушении законов войны бывшему главарю так называемой "Донецкой народной республики" Игорю Гиркину; подозрение было объявлено после того, как он в интервью признался в причастности к расстрелу украинских патриотов.
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Автор: РБК-Украина