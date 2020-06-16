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Боевики обстреляли Авдеевку, ранена мирная жительница

Новости » Происшествия     16.06.2020 - 14:52
Боевики обстреляли Авдеевку, ранена мирная жительница
Фото: Авдеевка снова попала под обстрел (avdeevka.city)

Женщина получила ранение, когда находилась во дворе своего дома  

Пророссийские боевики обстреляли жилой сектор Авдеевки (Донецкая область). В результате обстрела ранена мирная жительница.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

Сообщается, что обстрел произошел вчера по направлению из оккупированного поселка Яковлевка. В результате минно-взрывную травму и осколочное ранение на своем дворе получила мирная жительница.

Пострадавшую доставили в реанимацию, состояние ее здоровья удовлетворительное.

Кроме того, обстрел повредил элементы придомовой территории. По данным украинской стороны СЦКК, расстояние и направление обстрела четко указывает на причастность оккупационных войск к данному преступлению.

Фото: последствия обстрела (facebook.com/pressjfo.news)

Напомним, ранее сообщалось, что боевики вчера 7 раз нарушили режим прекращения огня, а в результате обстрелов пострадали четверо украинских военных.

Сегодня Офис генпрокурора объявил подозрение в нарушении законов войны бывшему главарю так называемой "Донецкой народной республики" Игорю Гиркину; подозрение было объявлено после того, как он в интервью признался в причастности к расстрелу украинских патриотов.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины АвдеевкаДонбассобстрел
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