Боевики обстреляли жилые дома в Авдеевке

Фото: разрушенное здание в Авдеевке (facebook.com/pressjfo.news)

Никто из мирного населения не пострадал

Вооруженные формирования Российской Федерации на Донбассе обстреляли жилые дома мирного населения Авдеевки. В результате обстрелов никто из мирного населения не пострадал.

Об этом говорится в сообщении операции Объединенных сил в Facebook.

Сообщается, что обстрелы жилого массива поселков Яковлевка и Минеральное Донецкой области боевики осуществили вечером, 18 июня. При этом использовались минометы калибра 82 и 120 мм.

"Прибыв на место обстрела, наблюдательная группа украинской стороны СЦКК провела фотофиксацию и выяснила, что от разрыва мины калибра 120 мм было разрушено хозяйственное здание, а также поврежден фасад и крышу двух жилых домов. Две другие мины разорвались на приусадебном участке. Пострадавших граждан в результате вражеского обстрела, к счастью, нет", - отметили в ООС.

Как отметила украинская сторона в общем центре по контролю и координации (СЦКК), такие действия свидетельствуют о заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта.

Фото: последствия обстрелов Авдеевки (facebook.com/pressjfo.news)

Ранее РБК-Украина писало, что по данным Миссии ОБСЕ, с начала года на Донбассе пострадал 51 мирный житель, также за первую половину июня вблизи населенных пунктов оккупированной территории впервые выявлены более 870 противотанковых мин.

Кроме этого днями в результате обстрела боевиков Авдеевки ранение получила мирная жительница

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Автор: Игорь Литвиненко