ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Боевики обстреляли жилые дома в Авдеевке

Новости » Происшествия     19.06.2020 - 18:57
Боевики обстреляли жилые дома в Авдеевке
Фото: разрушенное здание в Авдеевке (facebook.com/pressjfo.news)

Никто из мирного населения не пострадал

Вооруженные формирования Российской Федерации на Донбассе обстреляли жилые дома мирного населения Авдеевки. В результате обстрелов никто из мирного населения не пострадал.

Об этом говорится в сообщении операции Объединенных сил в Facebook.

Сообщается, что обстрелы жилого массива поселков Яковлевка и Минеральное Донецкой области боевики осуществили вечером, 18 июня. При этом использовались минометы калибра 82 и 120 мм.

"Прибыв на место обстрела, наблюдательная группа украинской стороны СЦКК провела фотофиксацию и выяснила, что от разрыва мины калибра 120 мм было разрушено хозяйственное здание, а также поврежден фасад и крышу двух жилых домов. Две другие мины разорвались на приусадебном участке. Пострадавших граждан в результате вражеского обстрела, к счастью, нет", - отметили в ООС.

Как отметила украинская сторона в общем центре по контролю и координации (СЦКК), такие действия свидетельствуют о заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта.

Фото: последствия обстрелов Авдеевки (facebook.com/pressjfo.news)

Ранее РБК-Украина писало, что по данным Миссии ОБСЕ, с начала года на Донбассе пострадал 51 мирный житель, также за первую половину июня вблизи населенных пунктов оккупированной территории впервые выявлены более 870 противотанковых мин.

Кроме этого днями в результате обстрела боевиков Авдеевки ранение получила мирная жительница

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины Донбассобстрелдом
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь