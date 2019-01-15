ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Боевики увеличили количество участков для минирования на Донбассе

Новости » Происшествия    15.01.2019 - 14:39
Боевики увеличили количество участков для минирования на Донбассе
Фото: пророссийский боевик (dnr-news.com)

Большинство минно-взрывных заграждений оборудуются без обозначения их соответствующими указателями

По данным украинской разведки, пророссийские боевики увеличили количество участков для минирования на оккупированном Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение спикера Министерства обороны Украины Дмитрия Гуцуляка.

Гуцуляк сообщил, что по данным разведки, командование РФ на Донбассе продолжает нарушать международные конвенции о запрете применения противопехотных мин и взрывных устройств.

"Выполняя указания российских советников увеличено количество участков для минирования в районах передовых позиций соединений и частей 1 и 2 АК ВС РФ", - сообщил он.

Как отметили в Минобороны, значительная часть минно-взрывных заграждений оборудуется без обозначения их соответствующими указателями и без надлежащего оформления схем минирования.

Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе за минувшие сутки, 14 января 2019 года, вследствие боевых действий погиб один украинский военный, еще двое ранены.

Кроме того, сообщалось, что по данным миссии ОБСЕ, боевики наращивают тяжелое вооружение в Донецкой области.

СБУ назвала число освобожденных от ответственности боевиков У Путина назвали пути завершения конфликта на Донбассе
Новости Украины ДонбассООС
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь