Боевики увеличили количество участков для минирования на Донбассе

Фото: пророссийский боевик (dnr-news.com)

Большинство минно-взрывных заграждений оборудуются без обозначения их соответствующими указателями

По данным украинской разведки, пророссийские боевики увеличили количество участков для минирования на оккупированном Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение спикера Министерства обороны Украины Дмитрия Гуцуляка.

Гуцуляк сообщил, что по данным разведки, командование РФ на Донбассе продолжает нарушать международные конвенции о запрете применения противопехотных мин и взрывных устройств.

"Выполняя указания российских советников увеличено количество участков для минирования в районах передовых позиций соединений и частей 1 и 2 АК ВС РФ", - сообщил он.

Как отметили в Минобороны, значительная часть минно-взрывных заграждений оборудуется без обозначения их соответствующими указателями и без надлежащего оформления схем минирования.

Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе за минувшие сутки, 14 января 2019 года, вследствие боевых действий погиб один украинский военный, еще двое ранены.

Кроме того, сообщалось, что по данным миссии ОБСЕ, боевики наращивают тяжелое вооружение в Донецкой области.