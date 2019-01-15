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Бойовики збільшили кількість ділянок для мінування на Донбасі

Новини » Надзвичайні події    15.01.2019 - 14:39
Бойовики збільшили кількість ділянок для мінування на Донбасі
Фото: проросійський бойовик (dnr-news.com)

Більшість мінно-вибухових загороджень обладнуються без позначення їх відповідними покажчиками

За даними української розвідки, проросійські бойовики збільшили кількість ділянок для мінування на окупованому Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення спікера Міністерства оборони України Дмитра Гуцуляка.

Гуцуляк повідомив, що за даними розвідки, командування РФ на Донбасі продовжує порушувати міжнародні конвенції щодо заборони застосування протипіхотних мін та вибухових пристроїв.

"На виконання вказівок російських радників збільшено кількість ділянок для мінування в районах передових позицій з’єднань і частин 1 та 2 АК ЗС РФ", - повідомив він.

Як зазначили у Міноборони, значна частина мінно-вибухових загороджень обладнується без позначення їх відповідними покажчиками та без належного оформлення схем мінування.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Донбасі за минулу добу, 14 січня 2019 року, внаслідок бойових дій загинув один український військовий, ще двох поранено.

Крім того, повідомлялося, що за даними місії ОБСЄ, бойовики нарощують важке озброєння у Донецькій області.

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