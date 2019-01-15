Боевики наращивают тяжелое вооружение в Донецкой области

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

СММ ОБСЕ зафиксировала отсутствие тяжелой техники в определенных местах хранения

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала на Донбассе размещения тяжелого вооружения за пределами определенных мест хранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Как отмечается, 12 января наблюдатели СММ в очередной раз отметили, что в местах постоянного хранения тяжелого вооружения во временно неподконтрольных властям Украины районах Донецкой области до сих пор не хватает шести реактивных систем залпового огня (БМ-21, "Град", 122 мм) и двенадцати минометов (одиннадцати ПМ-38, 120 мм, и одного 2Б11 "Сани", 120 мм).

"Украинская сторона СЦКК отмечает, что такие наглые действия российско-оккупационных войск в очередной раз демонстрируют стойкое нежелание придерживаться Минских договоренностей относительно хранения тяжелого вооружения в рамках определенных мест хранения и стремление к дальнейшему обострению конфликта на Донбассе", - говорится в сообщении.

Напомним, в районе проведения операции Объединенных сил 14 января российские оккупационные войска 12 раз нарушили режим прекращения огня, погиб один украинский военный, двое ранены.

РБК-Украина сообщало, что 10 января БПЛА СММ ОБСЕ зафиксировал на северо-востоке от Донецка вооружение, которое принадлежит наемникам вооруженных формирований РФ.